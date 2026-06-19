Brände

Zwei verletzte Katzen bei Wohnungsbrand in Wiesbaden

In einer Wohnung in Wiesbaden ist ein Feuer ausgebrochen, mutmaßlich auf dem Balkon. Dann breiten sich die Flammen bis zum Dachstuhl aus. Bewohner kommen nicht zu Schaden - jedoch zwei Haustiere.

Das Feuer ist nach ersten Vermutungen auf dem Balkon ausgebrochen. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Das Feuer ist nach ersten Vermutungen auf dem Balkon ausgebrochen. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Wohnungsbrand in Wiesbaden sind zwei Katzen verletzt worden. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, wurden die Tiere in eine Tierklinik gebracht. Menschen seien bei dem Feuer in dem Haus im Stadtteil Frauenstein nicht zu Schaden gekommen.

Nach ersten Vermutungen sei der Brand auf einem Balkon ausgebrochen, dann hätten sich die Flammen auf den Dachstuhl ausgeweitet, sagte der Sprecher. Die Einsatzkräfte seien mit umfangreichen Nachlöscharbeiten beschäftigt.

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