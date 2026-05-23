Kriminalität

Zwei Verletzte nach Streit an Tankstelle in Klinik gebracht

An einer Tankstelle in Rauenberg im Rhein-Neckar-Kreis eskaliert am Freitagabend eine Auseinandersetzung. Vermutlich wurde ein Messer eingesetzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen nach dem Streit an der Tankstelle übernommen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen nach dem Streit an der Tankstelle übernommen. (Symbolbild)

Rauenberg (dpa/lsw) - Bei einer Auseinandersetzung an einer Tankstelle in Rauenberg (Rhein-Neckar-Kreis) sind am späten Abend zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Streit zwischen mehreren Personen vermutlich auch ein Messer eingesetzt. Beide Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

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