Unfall

Zwei Verletzte nach Wendemanöver

Ein Autofahrer wendet seinen Wagen auf einer Landstraße in Südhessen. Das hat nicht nur für ihn Folgen.

Die Landstraße war zwei Stunden lang gesperrt. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Die Landstraße war zwei Stunden lang gesperrt. (Symbolbild)

Messel (dpa/lhe) - Bei einem Wendemanöver auf einer Landstraße sind zwei Autofahrer verletzt worden. Nach aktuellem Ermittlungsstand wollte ein 61-Jähriger mit seinem Wagen zwischen Dieburg und Darmstadt auf der Fahrbahn wenden, wie die Polizei mitteilte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 30-Jährigen, der Richtung Messel unterwegs war. 

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und nach medizinischer Erstversorgung vor Ort in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Landesstraße war für zwei Stunden voll gesperrt.

