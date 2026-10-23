Zweistellige Ausfallliste: Gladbach beim VfB auch ohne Diks
Abwehrchef Kevin Diks hat in dieser Bundesliga-Saison noch keine Minute verpasst, nun fehlt er Gladbach aus privaten Gründen. Die nächste Hiobsbotschaft bei einer langen Ausfallliste.
Mönchengladbach/Stuttgart (dpa) - Borussia Mönchengladbach muss im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart am Abend (20.30 Uhr/Sky) auch auf Abwehrchef Kevin Diks verzichten. Wie der «Kicker» auf Nachfrage vom Fußball-Bundesligisten erfuhr, fehlt der Vize-Kapitän bei der Partie beim Champions-League-Teilnehmer aus privaten Gründen. Für Trainer Alexander Blessin und seine Mannschaft ist das die nächste personelle Hiobsbotschaft.
Denn insgesamt fehlen dem bisher punktlosen Tabellenschlusslicht damit zehn Spieler. In Ko Itakura und Jan Leszczynski fallen zudem bereits zwei weitere Innenverteidiger aus. Der 30 Jahre alte Diks, der den aktuell verletzten Tim Kleindienst als Kapitän vertritt, hatte im bisherigen Saisonverlauf noch keine Bundesliga-Minute verpasst. Bei einer Niederlage in Stuttgart wäre die Borussia der erste Verein in 63 Jahren Bundesliga, der die ersten sieben Spiele verliert.