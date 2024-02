Zweitägiger Warnstreik im ÖPNV in Kassel

Kassel (dpa/lhe) - In Kassel dürften am kommenden Freitag und Samstag (1. und 2. März) viele Busse und Bahnen nicht fahren. Die Gewerkschaft Verdi hat im Zuge ihrer bundesweiten Aktionswoche die etwa 800 Beschäftigten der Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) zu einem Warnstreik aufgerufen. Fahrgäste sollten sich auf gravierende Einschränkungen einstellen, teilte die KVG am Samstag mit.

Verdi hat für kommende Woche bundesweit zu Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr aufgerufen. Es sind Arbeitskämpfe regional an unterschiedlichen Tagen geplant, mit dem 1. März als Hauptstreiktag. Die Warnstreiks am 1. März sollen bundesweit mit zahlreichen Klimademonstrationen zusammenfallen, die von Fridays For Future (FFF) organisiert werden.

Bayern ist als einziges Bundesland nicht betroffen. Die Gewerkschaft verhandelt derzeit parallel in allen Bundesländern, in Bayern ist der Tarifvertrag aber nicht gekündigt. Dadurch kann dort nicht gestreikt werden. In den meisten Runden geht es vor allem um die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Verdi fordert unter anderem kürzere Arbeitszeiten ohne finanzielle Einbußen, längere Ruhezeiten zwischen einzelnen Schichten, mehr Urlaubstage oder mehr Urlaubsgeld.