Zweiter Prozess um gewalttätige Übergriffe auf Freundin

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach erheblichen gewalttätigen Übergriffen auf seine ehemalige Freundin hat sich von Dienstag an (9.30 Uhr) ein 33 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Er soll die Frau laut Anklage im September 2020 in einem Hotelzimmer in Frankfurt attackiert haben, wo er sich mit ihr zu einem «Versöhnungstreffen» getroffen hatte. Die Zusammenkunft endete mit schweren Tritten, Schlägen sowie lebensgefährlichen Messerstichen. Darüber hinaus soll der Angeklagte die Frau eingesperrt sowie mit einer Heroinspritze und vergifteten Getränken bedroht haben.