Reitsport

Zweiter Sieg für Isabell Werth in Mannheim

Die achtmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth triumphiert erneut in Mannheim – mit einer jungen Stute, kleinen Fehlern und dennoch großem Vorsprung.

Isabell Werth hat in Mannheim den zweiten Sieg gefeiert. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Isabell Werth hat in Mannheim den zweiten Sieg gefeiert. (Archivbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Die achtmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth aus Rheinberg hat auch den Grand Prix Special bei der 60. Auflage des Mannheimer Maimarkt-Turniers gewonnen. Auf der erst zehnjährigen Stute Viva Gold ritt die 56-Jährige erneut nicht fehlerfrei, holte mit 76,319 Prozent aber dennoch mit großem Vorsprung ihren neunten Special-Sieg in der Quadratestadt. Am Tag zuvor hatte Werth schon den Grand Prix deutlich für sich entschieden.

Zweiter wurde Thomas Wagner aus Bad Homburg. Auf dem Hannoveraner Escolar’s Emil erreichte Wagner 71,234 Prozent. Über Platz drei freute sich Carina Harnisch aus Crailsheim auf Sheldon Cooper (69,660 Prozent). Am Sonntag wird die Grand Prix Kür entschieden und für die Springreiter steht der EEF Nationenpreis im Mittelpunkt. Am Dienstag wird der mit 90.000 Euro dotierte Große Preis «Die Badenia» ausgetragen.

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