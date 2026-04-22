Zoll-Fund

Zwölf Kilo Marihuana im Reisebus aus Barcelona geschmuggelt

16 Päckchen, ein Bus aus Barcelona und herrenloses Gepäck: An der Grenze kommt der Zoll einem mutmaßlichen Marihuana-Schmuggler auf die Spur.

In einem Fernreisebus werden die Zollbeamten fündig. (Symbolbild) Foto: Leonie Asendorpf/dpa
In einem Fernreisebus werden die Zollbeamten fündig. (Symbolbild)

Weil am Rhein (dpa/lsw) - Zöllner haben an der Autobahn beim Grenzübergang in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) rund zwölf Kilogramm Marihuana in einem Fernreisebus aus Barcelona entdeckt. Die Beamten fanden die Drogen bereits Ende März in insgesamt 16 vakuumverpackten Päckchen in einem Koffer und einem Rucksack, die zunächst keinem Fahrgast zugeordnet werden konnten, wie der Zoll mitteilte.

Ein Mann steht demnach im Verdacht, mit den Gepäckstücken gereist zu sein. Er bestritt jedoch, dass Koffer und Rucksack ihm gehörten; er habe nur eine Einkaufstasche bei sich getragen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Cannabis in einem besonders schweren Fall ermittelt. Ein Richter erließ Haftbefehl, der Verdächtige kam in Untersuchungshaft, wie eine Zollsprecherin sagte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Pokémon-Karten im Kofferraum - Zoll stoppt Schmuggler
Zollfund

Pokémon-Karten im Kofferraum - Zoll stoppt Schmuggler

Ein 33-Jähriger will mit tausenden Pokémonkarten unbemerkt nach Deutschland – doch der Zoll macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Was jetzt auf ihn zukommt.

03.04.2026

Zoll findet rund 34 Kilogramm Marihuana in Reisebus
Kriminalität

Zoll findet rund 34 Kilogramm Marihuana in Reisebus

Bei der Kontrolle eines Reisebusses aus Spanien findet der Zoll kiloweise Drogen. Dessen mutmaßlicher Besitzer kommt in U-Haft.

12.12.2025

Schmuggler mit Kokain in der Unterhose erwischt
Drogen

Schmuggler mit Kokain in der Unterhose erwischt

Ein Mann möchte mit dem Zug von der Schweiz aus nach Berlin. Ein Drogenspürhund schlägt bei ihm an. Die Fahnder finden die Drogen an einem eher ungewöhnlichen Ort.

09.04.2025

Zollhunde erschnüffeln 1,5 Millionen Euro an Cannabis
Am Frankfurter Flughafen

Zollhunde erschnüffeln 1,5 Millionen Euro an Cannabis

Drei Drogenspürhunde führen die Zollbeamten am Flughafen zu sechs Koffern mit jeder Menge Cannabis. Für eine Hündin ist das ein ganz besonderer Fund.

17.03.2025

Zoll erwischt Schmuggler auf A3 mit Zigaretten und Alkohol
Kriminalität

Zoll erwischt Schmuggler auf A3 mit Zigaretten und Alkohol

Mit Papieren und Verstecken wollen sie die Beamten täuschen - vergeblich. Etliche Zigaretten und literweise Alkohol hat der Zoll bei Limburg sichergestellt.

14.01.2025