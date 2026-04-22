Zwölf Kilo Marihuana im Reisebus aus Barcelona geschmuggelt

Weil am Rhein (dpa/lsw) - Zöllner haben an der Autobahn beim Grenzübergang in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) rund zwölf Kilogramm Marihuana in einem Fernreisebus aus Barcelona entdeckt. Die Beamten fanden die Drogen bereits Ende März in insgesamt 16 vakuumverpackten Päckchen in einem Koffer und einem Rucksack, die zunächst keinem Fahrgast zugeordnet werden konnten, wie der Zoll mitteilte.

Ein Mann steht demnach im Verdacht, mit den Gepäckstücken gereist zu sein. Er bestritt jedoch, dass Koffer und Rucksack ihm gehörten; er habe nur eine Einkaufstasche bei sich getragen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Cannabis in einem besonders schweren Fall ermittelt. Ein Richter erließ Haftbefehl, der Verdächtige kam in Untersuchungshaft, wie eine Zollsprecherin sagte.