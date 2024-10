Zwölfjährige stürzt auf Baustelle fünf Meter in die Tiefe

Offenbach (dpa) - Eine Zwölfjährige ist auf einer Baustelle in Offenbach durch ein Oberlicht in einem Dach gebrochen und etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Das Mädchen sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Feuerwehr mit. Die Zwölfjährige habe mit weiteren Kindern auf dem Dach gespielt. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr ein Rettungswagen und ein Notarzt.