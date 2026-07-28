Notfälle

Zwölfjähriger stürzt Abhang 20 Meter hinab

Eine Schulklasse ist auf einem Wanderausflug. Ein Junge will eine Abkürzung nehmen und stürzt.

Ein Hubschrauber flog den Jungen in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Ein Hubschrauber flog den Jungen in eine Klinik. (Symbolbild)

Leibertingen (dpa/lsw) - Ein Zwölfjähriger ist bei einem Klassenausflug 20 Meter weit einen Abhang hinab gestürzt. Dabei zog er sich laut einem Sprecher der Polizei unter anderem Platzwunden am Kopf, Schürfwunden und Prellungen am Rücken zu. Die Rettung war laut Polizei aufwendig. 

Die Schulklasse war auf einem Wanderweg in Leibertingen (Kreis Sigmaringen) unterwegs, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Junge wollte demnach bergab eine Abkürzung nehmen und stürzte. 

Nach einer notärztlichen Erstversorgung hätten die Hilfskräfte das Kind aus dem unwegsamen Gelände gerettet. Feuerwehr, Bergwacht und Rettungsdienst samt Hubschrauber seien beteiligt gewesen. Ein Hubschrauber flog den Jungen in eine Kinderklinik.

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