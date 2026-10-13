Zwölfjähriger wird beim Spielen unter Baum eingeklemmt

Altenstadt (dpa) - Ein zwölfjähriger Junge ist beim Spielen in einem Wald bei Untereichen (Landkreis Neu-Ulm) verunglückt und von einem Baumstamm eingeklemmt worden. Er war am Montag an einem steilen Hang abgerutscht, wie die Polizei mitteilte.

Sein gleichaltriger Freund alarmierte daraufhin den Rettungsdienst. Nach der Erstversorgung an dem etwa 30 Meter hohen Hügel wurde der Zwölfjährige mit einer Trage nach unten gebracht. Er erlitt mittelschwere Verletzungen an der Brust und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.