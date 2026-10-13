Kind verletzt

Zwölfjähriger wird beim Spielen unter Baum eingeklemmt

An einem steilen Hang rutscht ein Zwölfjähriger beim Spielen ab und gerät unter einen Baumstamm. Wie sein gleichaltriger Spielkamerad Hilfe holt.

Der Zwölfjährige wird von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Fabian Strauch/dpa
Der Zwölfjährige wird von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Altenstadt (dpa) - Ein zwölfjähriger Junge ist beim Spielen in einem Wald bei Untereichen (Landkreis Neu-Ulm) verunglückt und von einem Baumstamm eingeklemmt worden. Er war am Montag an einem steilen Hang abgerutscht, wie die Polizei mitteilte.

Sein gleichaltriger Freund alarmierte daraufhin den Rettungsdienst. Nach der Erstversorgung an dem etwa 30 Meter hohen Hügel wurde der Zwölfjährige mit einer Trage nach unten gebracht. Er erlitt mittelschwere Verletzungen an der Brust und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

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