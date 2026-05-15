Mann rutscht mit Bagger ab - unter Fahrzeug eingeklemmt

Aalen (dpa) - Bei Arbeiten auf einem abschüssigen Hanggelände in Backnang (Rems-Murr-Kreis) ist ein Mann mit einem Mini-Bagger umgekippt und unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der 40-Jährige dabei am Abend schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.