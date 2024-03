4159 Beschäftigte bei Freudenberg in Weinheim

Die Freudenberg-Gruppe bleibt auf Erfolgskurs, was das globale Geschäft angeht. Das zeigt die Bilanz, die Vorstandsvorsitzender Dr. Mohsen Sohi am Mittwoch in Weinheim vorgelegt hat. Auf WNOZ-Nachfrage nannte das Unternehmen aber auch Zahlen und Fakten zum Standort Weinheim, wo vor 175 Jahren die Erfolgsgeschichte von Freudenberg begonnen hat.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Foto: Freudenberg Der Industriepark Weinheim aus der Luft. Dort hat Freudenberg seine Zentrale. Am oberen Bildrand (links) ist der Technologiepark zu sehen.

Die Zahl der Mitarbeiter, die bei Weinheims größtem Arbeitgeber beschäftigt sind, ist zum dritten Mal in Folge leicht gestiegen und zwar auf 4159. Zum Vergleich: Ende 2022 waren es 4040 Beschäftigte, Ende 2021 arbeiteten 3930 Menschen für Freudenberg am Standort Weinheim. Dort starteten im vergangenen Jahr 109 junge Menschen ihre Ausbildung (2022: 111; 2021: 104), davon kamen 70 von Freudenberg (plus 30 Prozent) und 39 von externen Unternehmen.

Weniger Fremdfirmen im Industriepark

Im Industriepark Weinheim sind außerdem 22 Fremdfirmen tätig, sechs weniger als im Vorjahr. Dort sind 1803 Mitarbeiter beschäftigt (2022:1894; 2021: 1978). Zusammen mit den "Freudenbergern" arbeiten also derzeit 5962 Menschen im Industriepark (2022: 5934; 2021: 5908).

Zahlen zum westlich angrenzenden Technologiepark nannte das Unternehmen zwar nicht. Aber erst vor wenigen Wochen feierte dort die Weinheimer Firma Dioptic den ersten Spatenstich für ihr Kompetenzzentrum für optische Messgeräte. Auf drei Stockwerken plus Staffelgeschoss sollen dort insgesamt 2000 Quadratmeter für Büros und Fertigung entstehen. Dioptic hat nach eigenen Angaben derzeit 50 Mitarbeiter, Tendenz steigend.

70 Millionen Euro investiert

Im vergangenen Jahr habe Freudenberg in Weinheim Investitionen in Höhe von 70 Millionen Euro (2022: 60) in Angriff genommen, teilte die Pressestelle des Unternehmens weiter mit. So sei zum Beispiel in ein automatisiertes Distributionszentrum für Freudenberg Sealing Technologies investiert worden.

Standort Weinheim "klimaneutral"

Weltweit will Freudenberg die Energiewende vorantreiben und hat sich vorgenommen, bis 2045 klimaneutral zu werden. Dabei setze man neben der Eigenerzeugung auch auf den Einkauf von „grünem Strom“. Einige Standorte würden bereits zu 100 Prozent Ökostrom verwenden. "Seit Januar 2023 gehört der Standort Weinheim dazu", teilte die Pressestelle mit.

"Ausbildung für Geflüchtete"

Das Bildungszentrum von Freudenberg in Weinheim engagiert sich auch sozial. Im Rahmen des Projektes „Ausbildung für Geflüchtete“ wird seit 2016 ein technisches Praktikum mit der Perspektive angeboten, eine Ausbildung bei Freudenberg zu beginnen. Insgesamt nahmen nach Unternehmensangaben bisher 63 Flüchtlinge das Angebot für ein Praktikum an. Davon konnten 39 ihre Ausbildung bei Freudenberg starten. Von den bisher 27 Absolventen konnten alle eine Anstellung finden.

Sitz der Hauptverwaltungen