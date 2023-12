Hirschberg plant Fahrradabstellanlage am Bahnhof

Zu diesem Zweck soll am DB-Bahnhof Heddesheim/Hirschberg in der Lobdengaustraße eine Fahrradabstellanlage für mindestens 20 Räder entstehen. Darüber entscheidet der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr. Der Plan des Ingenieurbüros Erich Schulz sieht am westlichen Eingang entlang des Geh-/Radweges Richtung Gewerbepark Hirschberg in der öffentlichen Grünfläche die Abstellanlage vor. Unter der Brücke und entlang der Straße entsteht ein 1,50 Meter breiter Gehweg, der mit roten Betonsteinen gepflastert wird. Um zu der 130 Quadratmeter großen Fläche für die überdachten Parkständer zu gelangen, wird ein Fußgängerüberweg angelegt. Straßenbeleuchtungen unter der Brücke und am Übergang sollen für Sicherheit sorgen. Auf der Fläche sollen neben der Fahrradabstellanlage acht Fahrradboxen aufgestellt werden. Der Zugang könnte über Schlüssel, Transponder oder Code erfolgen. Auch Ladesäulen für E-Bikes sind vorgesehen. Mit Tiefbauarbeiten, Fahrradabstellanlage und -boxen kommt die Maßnahme auf 189 000 Euro. Die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Parkständer ist allerdings nicht in den Kosten inbegriffen. Da für die Maßnahme ein Bauantrag gestellt werden muss und die Gemeinde den Förderbescheid abwarten will, erfolgt die Umsetzung erst im Jahr 2024. So der Plan.