Bahn will Grundstück in Weinheim verkaufen

Wer von der Mannheimer Straße nach dem Hallenbad rechts in die kleine Badeniastraße in Richtung Hauptpforte von Viscofan (früher Naturin) abbiegt, dem fallen die drei Wohnblocks wahrscheinlich nicht sofort auf. Sie stehen beinahe versteckt auf einem großen Grundstück, das bis zur Bahnlinie reicht. Auf den ersten Blick erkennt man, dass die Häuser unbewohnt sind und der Zahn der Zeit an ihnen nagt. Trotzdem verströmen sie einen gewissen Charme. Was hat es mit diesen Gebäuden in Weinheim auf sich?