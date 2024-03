Bahnfahrer müssen wieder mit Einschränkungen rechnen

Wer in den vergangenen Tagen die Barbarabrücke in Weinheim überquert hat, konnte dort diverse Baufahrzeuge auf den Schienen beobachten, denn die Deutsche Bahn ließ in Höhe des Mediamarkts zwei Weichen und die umliegenden Gleise erneuern. Weil es sich dabei um Nebengleise handelte, war dies ohne Einschränkungen für den Personenverkehr möglich. Alle Züge fuhren nach dem normalen Fahrplan.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Im Weinheimer Hauptbahnhof wird wieder gebaut

Anders wird es über Ostern und am darauffolgenden Wochenende sein, wenn die Deutsche Bahn weitere Bauarbeiten an der Main-Neckar-Bahn (Mannheim/Heidelberg - Weinheim - Darmstadt - Frankfurt) durchführt. Im Weinheimer Hauptbahnhof werden dann drei Weichen erneuert, auch bei Darmstadt und Neu-Isenburg wird an den Gleisen gearbeitet. Daher kommt es zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Die Fernverkehrszüge (ICE/IC) werden über Mannheim umgeleitet und halten daher nicht wie sonst in Weinheim, Heppenheim, Bensheim und Darmstadt.

Loading...

Interessant für Technikbegeisterte

Im April und Mai wird dann das östliche Bahngleis zwischen Ladenburg und Weinheim komplett erneuert. Dabei werden auf einer Länge von achteinhalb Kilometern Schienen, Schwellen und Schotter ausgetauscht, aber auch der Untergrund wird mit einer Schutzschicht versehen. Während der Bauarbeiten bleibt das zweite Gleis trotzdem normal befahrbar. Die Arbeiten beginnen am 2. April und sollen am 17. Mai abgeschlossen sein, teilten die Deutsche Bahn und die ausführende Gleisbaufirma Wiebe mit. Technikbegeisterten kann man in dieser Zeit einen Besuch an der Bahnstrecke empfehlen, denn die eingesetzten Gleisumbauzüge erneuern die Strecke in beeindruckender Weise fast komplett automatisch.

Foto: Eckhard Malcherek Bauarbeiter und Züge am Hauptbahnhof - dieses Bild wird man auch nach Ostern wieder sehen (Archivbild).

Was bedeutet das für die Bahnreisenden und Pendler in Weinheim?

Nach den uns bisher vorliegenden Informationen können Pendler in Richtung Darmstadt und Frankfurt weiterhin die üblichen Regionalzüge nutzen. Auch die Weschnitztalbahn soll wie gewohnt zwischen Weinheim und Fürth unterwegs sein. Die S-Bahnen der Line 6 nach Bensheim fahren dagegen nicht. Viele Fernverkehrszüge werden außerdem umgeleitet, sodass diese erneut nicht an Bahnhöfen entlang der Bergstraße halten. Dies betrifft mehrere Wochenenden, aber zusätzlich auch einige Wochentage. Die Züge der ICE/IC-Linie 26 (Karlsruhe-Frankfurt-Hamburg), die normalerweise zu den geraden Stunden in Weinheim halten, entfallen vom 29. März bis 16. Mai auf der Main-Neckar-Bahn komplett.

Erhebliche Einschränkungen im Regionalverkehr

Erhebliche Einschränkungen gibt es im Regionalverkehr in Richtung Mannheim und Heidelberg. Nach bisherigen Informationen werden die Züge der Linien RE 60, RB 67/68 und S 6 ab Weinheim durch Busse ersetzt. Alternativ kann man daher auch die Straßenbahnen der RNV-Linie 5 nutzen, um von Weinheim nach Mannheim oder Heidelberg zu kommen.

Diese Daten stammen von verschiedenen Webseiten der Deutschen Bahn, die zum Teil widersprüchlich sind. Auf unsere Anfrage hat die Redaktion von der Pressestelle der Deutschen Bahn bisher keine weitergehenden Informationen erhalten.

Wie immer empfiehlt sich vor der Fahrt regelmäßig ein Blick auf die Webseite bahn.de, in die App DB Navigator der Deutschen Bahn oder in die digitalen Angebote der Verkehrsverbünde VRN und RMV. Dort findet man in der Regel die besten Verbindungen und aktuelle Informationen. Leider