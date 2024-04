Ab dem 2. Mai 2024 beginnt die zweite Bauphase der Fahrbahndeckenerneuerung auf der B3 in Hemsbach. Diese Phase wird voraussichtlich anderthalb Wochen dauern. Vorbereitungen starten bereits am 30. April 2024, was zu frühen Verkehrseinschränkungen führen kann. Das geht aus einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe hervor.