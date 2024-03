Was die Profis der Odenwälder Hanf-Manufaktur zum Cannabis-Hype sagen

Ab dem 1. April soll der Besitz von Cannabis teilweise erlaubt werden. Doch an der Teil-Legalisierung scheiden sich schon jetzt die Geister. In den Ländern regt sich Widerstand. Dennoch: Über das gesteigerte Interesse an Hanf freuen sich die Macher der Odenwälder Hanf-Manufaktur mit Sitz in Birkenau und Produktionsstätte in Wald-Michelbach. Auch wenn sich Thomas Berger aus Weinheim sowie die beiden Birkenauer Thorsten Klein und Alexander Herter bislang auf die Verarbeitung von Cannabispflanzen mit einem sehr geringen Anteil des berauschenden Tetrahydrocannabinols (THC) spezialisiert haben. Warum sie jetzt nicht umschwenken und welche Probleme Cannabis-Clubs haben könnten, verraten sie im Interview.