Bundesstraße 3 wird bis hinter Laudenbach saniert

Das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe plant in diesem Jahr rund 30 Straßenbaumaßnahmen in der Metropolregion Rhein-Neckar. „Die Mittel von Bund und Land werden dabei schwerpunktmäßig für Erhaltung und Sanierung von Bundes- und Landesstraßen eingesetzt“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Nachdem im vergangenen Jahr Weinheim mit der Erneuerung der Fahrbahndecke der Bundesstraße 38 und von Teilen der Bundesstraße 3 wochenlang betroffen war, sind nun Hemsbach und Laudenbach an der Reihe. Früheren Angaben des RP zufolge soll ab dem 15. April die Bundesstraße 3 zwischen dem nördlichen Ortsausgang von Sulzbach (ab der Kreuzung B 3/Andersenstraße / Gartenstraße), der Ortsdurchfahrt von Hemsbach und dem Kreisverkehr („Froschkreisel“) südlich von Laudenbach auf einer Länge von 2500 Metern saniert werden. Die Arbeiten sollen voraussichtlich neun Wochen dauern. Wegen der geringen Fahrbahnbreite der Bundesstraße 3 in diesem Bereich müsse die Straße während der Arbeiten voll gesperrt werden, so das RP. Der überörtliche Verkehr werde während der gesamten Bauzeit über die parallel zur Bahn verlaufende Kreisverbindungsstraße (K 4229) umgeleitet. Die Ausführung der Arbeiten solle in mehreren Bauabschnitten erfolgen, um Zufahrtsmöglichkeiten für Anwohner aufrechtzuerhalten.