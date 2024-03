Cyberangriff auf den DRK-Kreisverband

Der Kreisverband Mannheim des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ist in der Nacht vom 26. auf den 27. Februar Opfer eines Cyberangriffs geworden. Wie es in einer Pressemitteilung des Kreisverbandes heißt, sei sofort ein Spezialistenteam eingerichtet worden. Dieses habe alle notwendigen Maßnahmen in die Wege geleitet, um den Angriff einzudämmen und die Sicherheit sensibler Daten zu gewährleisten. Zum DRK-Kreisverband Mannheim gehören auch Weinheim, Hirschberg, Laudenbach, Heddesheim, Hemsbach und Schriesheim.