ASP: Weinheim, Hemsbach, Laudenbach und Hirschberg in Sperrzone II

Sperrzone II / Infizierte Zone:

Künftig werden in der Sperrzone folgende Städte und Gemeinden sein: Laudenbach , Hemsbach, Weinheim , Heddesheim, Hirschberg , Ilvesheim, Ladenburg, Schriesheim, Wilhelmsfeld, Heiligkreuzsteinach, Dossenheim und Edingen-Neckarhausen. Dort gelten weiterhin unter anderem Vorgaben wie eine Leinenpflicht für Hunde, um die Wildbestände nicht aufzuscheuchen. Darüber hinaus sind dort Aktivitäten zu Erholungszwecken wie Radfahren, Reiten, Spaziergänge und das Fahren mit Krankenfahrstühlen ausschließlich auf befestigten Waldwegen beziehungsweise entsprechend gekennzeichneten Rad-, Reit- und Wanderwegen gestattet. Für das in diesen Bereichen erlassene Jagdverbot gibt es einige wenige Ausnahmen, wie etwa die Nachsuche von Unfallwild oder krankgeschossenem Wild.

Sperrzone I / Pufferzone:

Darüber hinaus gelten besondere Hygienevorschriften für Gegenstände und Schuhwerk, die zur Jagd verwendet oder später mit Wildschweinen in Berührung gekommen sind. Erzeugnisse, die aus in der Sperrzone I erlegten Wildschweinen gewonnen werden, dürfen nur mit Ausnahmegenehmigung innerhalb und außerhalb der Sperrzone I verbracht beziehungsweise abgegeben werden. Für Hausschweinebestände in Sperrzone I gelten ebenfalls verschärfte Hygienevorschriften. Hausschweine dürfen aus diesen Bereichen zwar innerhalb Deutschlands genehmigungsfrei verbracht werden, in andere EU-Staaten und Drittländer jedoch nur mit Ausnahmegenehmigung.