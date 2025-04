ASP: Lockerungen in Laudenbach, Hemsbach und Weinheim-Sulzbach

Hemsbach/Laudenbach. Der Rhein-Neckar-Kreis hat mit der Afrikanischen Schweinepest (ASP) alle Hände voll zu tun. Wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung berichtet, bleiben die bisherigen Sperrzonen bestehen, jedoch wird das Kerngebiet westlich der A5 bei Laudenbach, Hemsbach und Weinheim-Sulzbach aufgehoben. Das bedeutet im Detail, dass in diesem Bereich das Jagdverbot entfällt. Zudem müssen Hunde in der Sperrzone II nur noch in Wäldern und Wingerten angeleint werden und für Landwirte ist das Einholen der Ernte ist nicht mehr genehmigungspflichtig. Entsprechende Maßnahmen sind künftig lediglich bei der zuständigen Behörde anzuzeigen. Diese neuen Regeln treten ab Donnerstag, 17. April, in Kraft.