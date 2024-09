Schweinepest-Zaun zwischen Hemsbach und Hüttenfeld wird ab Montag gebaut

Der Rhein-Neckar-Kreis hat die Allgemeinverfügungen bezüglich der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) erneut aktualisiert. Diese sind seit Freitag auf der Homepage des Kreises abrufbar und treten am 7. September in Kraft. Sie beinhalten insbesondere Anpassungen zur Jagdausübung in Sperrzonen. Das geht aus einer Pressemitteilung der zuständigen Veterinärbehörde hervor.