Die Hectors sind jetzt Ehrenmitglieder der Lebenshilfe

Eine „logische Konsequenz“

Als „logische Konsequenz“ bezeichnete Mareike Merseburger vom Vorstand der Lebenshilfe die Ehrung des Ehepaars Hector, die bewusst nicht ins Jubiläumsjahr 2023 zum 60. Geburtstag des Vereins gelegt worden war. Man wollte eine separate Würdigung der Gönner. Dass die jetzt im Hector-Saal des Hauses der Begegnung stattfand, war bezeichnend. Denn ohne die finanzielle Hilfe der Stiftung hätte der Standort der Lebenshilfe in der Weinheimer Moltkestraße niemals realisiert werden können. 1,2 Millionen Euro flossen bis zur Einweihung im März 2007 durch die Stiftung in den Bau. Und auch in den zurückliegenden 17 Jahren half die Hector Stiftung immer wieder durch großzügige Spenden. So konnte zum Beispiel der Fuhrpark aufgestockt und der Garten erweitert werden. Zur Verdeutlichung zeigte Geschäftsführer Oliver Andres Bilder der Projekte und dankte den Hectors. Und auch Mareike Merseburger bekräftigte: „Nur durch diese dauerhafte Unterstützung können wir Menschen mit Beeinträchtigungen die Teilhaben am Leben ermöglichen.“