Digitale Schule: Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium erneut ausgezeichnet

Technologien wie Virtual Reality und 3D-Drucker haben an den beiden Schulen einen festen Platz im Unterricht. Auch die Ausstattung mit Tablets ist an ihnen fortgeschritten. Am Gymnasium der DBS hat jeder Schüler ab der sechsten Klasse ein eigenes Endgerät, die HFS kommt mittlerweile auf immerhin 500. Dort arbeiten alle Klassen des Technischen Gymnasiums, Berufskollegs und der Fachschule für Technik sowohl in der Schule als auch von zu Hause mit den iPads.