Es stinkt: Toilette an Weinheimer Gymnasium sorgt für Ärger

Weinheim. Vandalismus, festgekettete Toilettentüren, Verunreinigungen und bauliche Mängel: Es gibt einige „Duftnoten“, die sich an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) zu einem Geruchsproblem vermengten. Die dicke Luft im gymnasialen Teil des Gebäudes stank so vielen Schülern, Lehrern und Co., dass nun die Kommunalpolitik für Durchzug sorgt. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates wurden 25.000 Euro im Haushalt bereitgestellt, um die Wurzel des Problems zu beheben – die Toilette am Haupteingang.