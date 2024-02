Echo-Preisträgerin Anke Helfrich widmet ihre neue CD weiblichen Vorbildern

Foto: Thorsten Gutschalk

Anke Helfrich am Konzertflügel in der Weinheimer Stadthalle (Archivbild). Auf ihrer neuen CD „We’ll Rise“ begeistert sie mit besonderen Stilformen und Inhalten die Jazz-Kritik, und sie ist für den Deutschen Jazzpreis in der Kategorie „Album des Jahres“ nominiert.