Fast eine Tonne Fisch: Angler vom Weinheimer Waidsee rüsten sich für Karfreitags-Ansturm

Fisch gehört zum Karfreitag wie Eier zu Ostern. Und so löst das Backfischessen am Waidsee jedes Jahr einen regelrechten Hype aus: Hunderte Menschen strömen zum Vereinsgelände des Badisch-Unterländer-Angelsportvereins, wo das beliebte Traditionsessen stattfindet. Für die panierte Karfreitags-Speise nehmen Besucher auch lange Warteschlangen in Kauf. In diesem jahr laufen die Fritteusen auf dem Vereinsgelände im Hammerweg 65 von 10 bis 18 Uhr heiß.

Die Vorbereitungen für den gewohnt hohen Andrang (der auch bei schlechtem Wetter nicht ausbleibt) sind auf der Zielgeraden, verrät Vorsitzender Mesut Özcan. Vereinsmitglieder sind fleißig am Aufbauen der Sitzgelegenheiten. Immerhin sollen wieder Plätze für 800 Personen aufgebaut werden. Davon 300 im überdachten Bereich der Seeterrasse sowie im Clubhaus.

Mesut Özcan rechnet mit 1800 Portionen

In Kürze wird auch der große Fischtransport erwartet. Der liefert fast eine Tonne Zander, Seelachs und Forelle an den Angelsportverein. Hinzu kommen 100 Kilogramm Calamaris und 100 Kilogramm Pommes. Daneben wird es noch Bratwurst und Kartoffelsalat geben. Mesut Özcan rechnet alles in allem mit 1800 Portionen. Am Ausschank gibt es neben diversen antialkoholischen Getränken auch Biere und Weine aus der Region.

Die entscheidende Note beim Backfisch, das ist natürlich die Panade. „Hier hat jeder Verein sein eigenes Geheimrezept“, erzählt Özcan. Beim Badisch-Unterländer-Angelsportverein setzt man in der Küche auf eine möglichst dünne Panade. „Wir wollen den Fisch wirklich als Fisch servieren“, so der Vorsitzende. An Gewürzen wird hingegen nicht gespart. Auch in der Kürze liegt die Würze: Insbesondere zur Stoßzeit am Mittag kann die Schlange vor dem Fischstand ziemlich lang werden.

Foto: Badisch-Unterländer-Angelsportverein In diesem Jahr kommen zehn Fritteusen zum Einsatz, um dem Andrang gerecht zu werden.

Die Angler haben sich deshalb einiges einfallen lassen, um Wartezeiten zu verkürzen. So werden in diesem Jahr zehn Fritteusen parallel im Einsatz sein, um eine möglichst schnelle Bewirtung hinzubekommen. Auch wurde personell aufgestockt: Insgesamt, so Mesut Özcan, sind rund 40 erwachsene und zwölf jugendliche Vereinsmitglieder beim Backfischessen aktiv. Ebenfalls wurde der Ablauf optimiert. So werden die Fischfilets nicht mehr gewogen, sondern als Portionen herausgegeben. „Das Abwiegen hat unheimlich viel Zeit gekostet. Durch den Verkauf von Portionsfisch können wir die Wartezeit minimieren“, so der Vorsitzende.

Fisch hat seinen Preis

Beim Preis wird das mit dem Minimieren hingegen nicht funktionieren. Die Einkaufspreise ziehen Jahr für Jahr an, der Verein muss schritthalten, um noch etwas zu verdienen. Özcan hat die Kalkulation noch nicht komplett durchgeführt, schätzt aber, dass beispielsweise das Zanderfilet mit Brötchen wieder im Bereich von 16 Euro liegen wird.

Foto: Badisch-Unterländer-Angelsportverein Fleißige Helfer: Am Karfreitag ist der Angelsportverein auf die Unterstützung seiner Mitglieder angewiesen.

Die Besucheranzahl sei stark von der Witterung abhängig. Der Ansturm, das zeigte bereits das Jackenwetter im vergangenen Jahr, wird jedoch nicht ausbleiben. Demnach rechnet Özcan mit 1000 bis 1500 Besuchern. Das größte Aufkommen wird zur Mittagszeit erwartet. Schlechtes Wetter werde sich erfahrungsgemäß hauptsächlich auf den Getränkeverkauf auswirken, weil die Gäste nicht so lange verweilen. Dann wandert der Backfisch vornehmlich zum Mitnehmen über die Theke. Dafür sollten entsprechende Transport- und Isolierbehältnisse mitgebracht werden.

Gegen Nachmittag wird es trockener

Der Wetterbericht verspricht aktuell nichts Gutes. Derzeit sagt er bis in den frühen Nachmittag eine Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent voraus, dass es zu leichtem Regen kommt. Erst ab 15 Uhr sinkt die Gefahr, nass zu werden. Zwischen 16 und 17 Uhr liegt sie bei nur noch bei 35 Prozent, eine Stunde später dann bei lediglich zehn Prozent.