Feuerwehr-Einsätze in der Weinheim Galerie, am Multring und an der Bergstraße

Die Weinheimer Feuerwehr war am Mittwoch ordentlich gefordert: Los ging der Einsatztag um 10.30 Uhr, als in der Weinheim Galerie am Dürreplatz die Brandmeldeanlage auslöste. Polizei, Rettungsdienst sowie die Abteilungen Stadt und Lützelsachsen-Hohensachsen machten sich auf den Weg in die Innenstadt. Zum Glück war es halb so wild: Bei einem Gastrobetrieb in der Ladenpassage hatte zu viel Wasserdampf den Rauchmelder aktiviert, schreibt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung.