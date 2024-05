Brand- und Wasserschaden sorgen für Einsätze der Feuerwehr Weinheim

Auch am Wochenende war die Weinheimer Feuerwehr wieder mehrfach gefordert. In der Altau wurde zu einer Tierrettung alarmiert, in Lützelsachsen ein Wasserschaden und in Hohensachsen ein Garagenbrand gemeldet und in einer Tankstelle an der Bergstraße eine Rauchentwicklung festgestellt.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Katze auf Baum

Am Freitagabend wurde die Weinheimer Feuerwehr gegen 22 Uhr auf den Segelflugplatz in der Altau zu einer Tierrettung gerufen. Hier war eine Katze in circa 5 Meter Höhe auf einem Baum. Passanten machten sich daher Sorgen um die Katze. Die Feuerwehrabteilung Stadt fuhr die Einsatzstelle an. Mit der Drehleiter wurde die Erkundung gestartet. Ängstlich war die Katze nicht und kletterte auf dem Baum hin und her. Daher wurde die Katze auf dem Baum belassen.

Wasserrohrbruch in Lützelsachsen

Knöchelhoch stand das Wasser in einem Wohnhaus in der Bachwiesenstraße im Ortsteil Lützelsachsen nach einem Wasserrohrbruch. Daher rückte die Feuerwehrabteilung Lützelsachsen-Hohensachsen am Samstagmittag gegen 12 Uhr mit Wassersaugern an. Das Wasser wurde abgestellt und der überflutete Keller ausgepumpt.

Medizinischer Notfall

Auch die Feuerwehrsanitäter der Feuerwehrabteilung Oberflockenbach waren am Samstagmittag gefordert. Im Ortsteil Ritschweier kam es zu einem medizinischen Notfall. Die Feuerwehrsanitäter übernahmen die Erstversorgung des Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Brennende Mülltonnen

Gegen 22 Uhr wurde der Weinheimer Feuerwehr ein Garagenbrand in der Straße Am Weiheracker gemeldet. Daher rückte die Feuerwehrabteilung Lützelsachsen-Hohensachsen zur Brandbekämpfung an. Vor Ort stellte sich heraus, dass unter einem Carport mehrere Mülltonnen in Brand geraten waren. Die Anwohner konnten das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits unter Kontrolle bringen und eine weitere Brandausbreitung verhindern. Mit einem Rohr übernahmen die Brandschützer die Einsatzstelle und löschten das Feuer. Nach einer abschließenden Brandnachschau konnte die Einsatzstelle der Polizei Weinheim übergeben werden.

Brandeinsatz in Tankstelle

Auch die Feuerwehrabteilung Stadt musste am Sonntagmorgen zu einem Brandeinsatz ausrücken. Im Verkaufsraum einer Tankstelle an der Bergstraße wurde eine Rauchentwicklung gemeldet. Vor Ort konnten dann aber schnell Entwarnung gegeben werden, da es sich um einen Einbruchschutz handelte. Versehentlich wurde die Alarmanlage der Tankstelle ausgelöst, so dass eine automatische Vernebelung ausgelöst wurde. Die Feuerwehr unterstützte den Tankstellenbetreiber mit einem Lüfter bei der Entrauchung und konnte kurze Zeit später auch diesen Einsatz beenden.