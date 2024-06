Weinheimer Feuerwehr: Einsätze und Tipps für Gartenfeuer

Am Samstagvormittag wurde die Feuerwehrabteilung Stadt Weinheim zum Wachenberg gerufen, aufgrund einer sichtbaren Rauchentwicklung. Bei der Erkundung der Lage stellte sich heraus, dass ein Löschfahrzeug aufgrund eng parkender Fahrzeuge nicht weiterfahren konnte, da die erforderliche Durchfahrtsbreite von 3 Metern nicht gegeben war. Auch die Polizei musste hinzugerufen werden, um die Parksituation zu klären. Mit einem kleineren Löschfahrzeug erreichten die Einsatzkräfte schließlich die Stelle und stellten fest, dass es sich um ein beaufsichtigtes Gartenfeuer handelte, sodass kein Eingreifen notwendig war.

Mülltonnenbrand in Weinheim-Oberflockenbach

Gegen 13 Uhr wurde ein Mülltonnenbrand in der Großsachsener Straße gemeldet. Eine 220-Liter-Tonne konnte bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehrabteilung Oberflockenbach gelöscht werden. Mit einer Wärmebildkamera führten die Einsatzkräfte eine Nachschau durch, um sicherzustellen, dass keine Glutnester vorhanden waren. Der Einsatz wurde daraufhin beendet, schreibt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung.

Kurz vor 17 Uhr wurde die Feuerwehrabteilung Lützelsachsen-Hohensachsen in den Dornbachweg gerufen. Dort war ein Benzinkanister in der Nähe eines Nutzfeuers in Brand geraten. Der Verursacher konnte den Kanister eigenständig löschen, zog sich jedoch leichte Verletzungen zu. Die Feuerwehr übernahm die Erstversorgung und löschte das Gartenfeuer. Der Einsatz war nach einer Stunde beendet.