Feuerwehr verhindert Waldbrand in Weinheim

Aus bisher ungeklärter Ursache brannte am Samstagabend ein Motorroller im Wald in Steinklingen in der Verlängerung zum Weg Kohlklinge. Waldbesucher alarmierten die Feuerwehr Oberflockenbach, die mit zwei Löschfahrzeugen zur Einsatzstelle ausrückte und den brennenden Motorroller in der Nähe des Georg Sauer Pavillon entdeckte. Das Feuer konnte mit dem Schnellangriff schnell unter Kontrolle gebracht werden. Auch der angrenzende Waldbereich wurde abgelöscht und so eine Ausbreitung auf die Waldfläche verhindert. Nach einer abschließenden Brandnachschau konnte die Einsatzstelle an die Polizei Weinheim zur Brandursachenermittlung übergeben werden. Die Feuerwehr unterstützte noch die Bergung des Zweirads und konnte danach den Einsatz beenden.

Foto: Feuerwehr Weinheim Die Feuerwehr löschte den Roller und die angrenzende Waldfläche.

Bereits in der Nacht auf Samstag mussten die Feuerwehrabteilungen Lützelsachsen-Hohensachsen und Stadt gegen 4.30 Uhr zu einem Brandmeldealarm in die Eisleber Straße ausrücken. Dort hatten in einer Beherbergungsstätte die Rauchmelder ausgelöst. Ein Trupp unter Atemschutz erkundete den betroffenen Bereich. Es stellte sich heraus, dass dort gekocht wurde und Essen verbrannte. Die Kochstelle wurde kontrolliert und der Rauch aus dem Gebäude mit einem Lüfter gedrückt. Nachdem die Brandmeldeanlage wieder zurückgestellt war, konnte auch dieser Einsatz beendet werden.

Zu einem Wasserrohrbruch wurde die Weinheimer Feuerwehr am Sonntagmorgen alarmiert. In der Erbsengasse war es zu dem Rohrbruch gekommen, weshalb sich dort das Wasser in ein angrenzendes Wohnhaus drückte. Das Wasser überflutete einen Keller, sodass die Einsatzkräfte mit Tauchpumpen und Wassersaugern den Anwohnern helfen konnten. Während die Feuerwehr den Keller vom Wasser befreite, rückten die Stadtwerke an und stellten das Wasser ab. Nachdem die Feuerwehr den Einsatz beenden konnte, starteten die Stadtwerke mit Unterstützung einer Tiefbaufirma die Schadensbehebung des Rohrbruchs.

Foto: Feuerwehr Weinheim In der Erbsengasse kam es zu einem Wasserrohrbruch.