Feuerwehr Weinheim muss an einem Tag viele Einsätze absolvieren

Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim wurde am Dienstag zu fünf Hilfeleistungseinsätzen alarmiert. Der erste Einsatz wurde in der Nacht auf Dienstag kurz vor 1 Uhr alarmiert. Der Rettungsdienst benötigte die Feuerwehrabteilung Sulzbach in der Gartenstraße. Hier wurde Muskelkraft benötigt. Aufgrund eines medizinischen Notfalls musste der Patient ins Krankenhaus. Die Feuerwehrangehörigen unterstützten den Rettungsdienst bei der Tragehilfe und brachten den Patienten schonend und schnell aus dem Haus zum Rettungswagen. Von dort ging es dann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, schreibt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung.

Feuerwehr öffnet Wohnungstür in Weinheim

Gegen 11 Uhr wurde dann die Abteilung Stadt in die Grundelbachstraße gerufen. Aufgrund verschiedener Hinweise ging man davon aus, dass eine Person in eine Notlage geraten war. Daher rückte die Feuerwehr gemeinsam mit der Polizei zur Einsatzstelle an. Mit Spezialgerät sollte die Wohnungstür geöffnet werden. Parallel dazu wurde die Drehleiter für einen Alternativzugang in Stellung gebracht. Während der Rettungsarbeiten konnte der Bewohner dann doch noch selbstständig die Tür öffnen, so dass der Einsatz für die Feuerwehr abgebrochen werden konnte.

Feuerwehr im Einsatz in der Weststadt

In der Waidallee war ein Steiger auf einem Anhänger von der Straße abgekommen, weshalb die Feuerwehrabteilung Stadt gegen 16.15 Uhr zur Einsatzstelle ausrückte. Da der Anhänger umgekippt war, wurden Hydraulikleitungen des Steigers beschädigt, so dass das Hydrauliköl auslief. Während die Polizei die Unfallstelle absicherte und die Fahrbahn teilweise sperrte, übernahm die Feuerwehr das Auffangen und Binden des auslaufenden Öls mit Bindemittel. Nachdem diese erledigt war, konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden.

Einsatz der Feuerwehr wegen defekter Heizungsanlage

Ein Defekt an einer Heizungsanlage im Keller eines Wohnhauses rief dann am Dienstagabend kurz vor 20.30 Uhr die Feuerwehrabteilung Oberflockenbach in die Straße In der Kehr. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte der Schaden den Keller bereits knöchelhoch unter Wasser gesetzt. Die Frauen und Männer der Feuerwehr konnte das Wasser abstellen und den Hausbewohnern mit zwei Wassersaugern helfen. Nach einer Stunde war das Wasser abgepumpt und für die Feuerwehr der Einsatz beendet.