Fünf junge Designer eröffnen Pop-up-Store in Weinheims coolster Ecke

Die Mittlere Hauptstraße hat sich in den vergangenen Jahren zu Weinheims coolster Ecke gemausert, 0815 ist dort jedenfalls nichts. Am Samstag kommt noch ein neuer Laden hinzu, der perfekt ins sympathisch-bunte Konzept der Gegend passt: In der Hauptstraße 47 eröffnet "Designstories", ein Pop-up-Store, in dem fünf junge Designer ein Jahr lang ihre Produkte anbieten. Möglich gemacht hat das der Wirtschaftsförderer der Stadt, Jens Stuhrmann, mit seinem Team. Und das hatte es gar nicht so leicht, einen Vermieter zu finden, der zu einem fairen Preis an die Stadt vermieten wollte (die den Laden wiederum sehr kostengünstig an die jungen Unternehmer untervermietet). Sigrid Borri hatte schließlich ein Herz - für den Weinheimer Einzelhandel und für die jungen, kreativen Unternehmer. Ziel der kreativen City-Aktion ist es, dem Einzelhandel in Weinheim neue Impulse zu geben. Wer hinter "Designstories" steckt: