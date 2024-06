Wer sind die Weinheimer Künstler, die bei "Offene Ateliers" mitmachen?

Es ist eine Tour zu 13 Orten, an denen sich insgesamt 29 Künstlerinnen und Künstler an zwei Tagen präsentieren, Einblicke in ihre Arbeit geben und mit Besuchern ins Gespräch kommen wollen: Unter dem Motto „Weinheim Deine Künstler“ lädt der Kunstförderverein am 20. und 21. Juli zu den ersten „Offenen Ateliers“ ein.