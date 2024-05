Glasfaserausbau in Weinheim: die Pläne von NetCom BW

Der Ausbau des Breitbandnetzes rund um Weinheim nimmt einen bedeutenden Schritt nach vorn, wie die NetCom BW in einer Pressemitteilung verkündet. Dank des erfolgreichen Abschlusses der Vorvermarktung in Rittenweier, Rippenweier und Heiligkreuz wird das Unternehmen diese drei Ortschaften flächendeckend mit Glasfaser erschließen. Dieser Meilenstein wurde durch persönliche Vor-Ort-Beratungen erreicht, die dazu dienten, Gebäudeeigentümer von der Beauftragung eines Glasfaserhausanschlusses zu überzeugen. Die Zielquote von 40 % wurde übertroffen, was den wirtschaftlichen Ausbau ermöglicht.