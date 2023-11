Hilferuf der Weinheimer Tafel

Die Tafel Weinheim hat so viele Kunden wie nie zuvor: 140 Menschen kaufen jeden Werktag bei „Appel+Ei“ für sich und ihre Familien ein. Gleichzeitig sind die Lebensmittelspenden, auf die die Tafel angewiesen ist, massiv zurückgegangen.

Stark gestiegene Kundschaft

Die Tafel Weinheim ruft daher zu Lebensmittelspenden auf. „Wir benötigen dringend zusätzliche Lebensmittelspenden, um die Regale wieder zu füllen und den Bedarf unserer stark angewachsenen Kundschaft zu decken“, sagt Nazih Bazzi, Leiter des Tafelladens. Als größte Ursache des derzeitigen Kundenzuwachses sieht Bazzi die stark gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise infolge der Inflation. „Manche der Kunden haben seit zwei oder drei Jahren nicht mehr bei uns eingekauft und kommen jetzt plötzlich wieder, weil alles so teuer geworden ist“, erzählt er.

Einen Großteil der Waren bezieht die Tafel Weinheim aus den umliegenden Supermärkten und Bäckereien, die überschüssige Ware gerne an die Tafel spenden. „Doch die Abgaben werden immer weniger, weil der Einzelhandel immer passgenauer kalkuliert. Für uns bleibt dann im Umkehrschluss weniger übrig“, erklärt Bazzi den Hintergrund des Spendenrückgangs. „Wir sind deshalb mehr denn je auf Lebensmittelspenden aus der Bevölkerung angewiesen“, so Bazzi. Benötigt werden vor allem haltbare Grundnahrungsmittel und Hygieneartikel.

Abgabe am Tafelladen

Mit Blick auf die Adventszeit fehlt es aber auch an Weihnachtsgebäck und Schoko-Nikoläusen für die Kinder. Die Lebensmittelspenden können von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 15 Uhr direkt im Tafelladen in der Bergstraße 73 in Weinheim abgegeben werden. Auch Geldspenden, die dazu beitragen, die Betriebskosten des Tafelladens zu decken, sind willkommen.