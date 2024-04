Hochzeitsmesse in Weinheim: Das sind die neuen Trends beim Jawort

So weit wie Tina und Florian aus Einhausen waren nicht alle Paare, die am Sonntag über einen roten Teppich die Hochzeitsmesse in der Stadthalle Weinheim betraten.

Ihr Juwelier aus Bad Dürkheim – einer von 83 Ausstellern – hatte ihre Trauringe für den 31. Mai mitgebracht. Tina war eine von rund 450 Frauen, die am Eingang einen Braut-Sticker erhielten und sich mit ihrem Freund oder ihrer Freundin auf die Suche nach Anregungen für den schönsten Tag im Leben machten. „Wir haben mit 1208 Besuchern die 1000er-Marke geknackt“, sagte Messeveranstalter Christian Schade. Seine Frau Nina war auf der Stadthallenbühne in ihrem Element.

Sie moderierte gegen Ende der Messe peppig eine erstmals veranstaltete Modenschau, in der Braut- und Bräutigammodenausstatter aus Weinheim und der Region bei flotter Musik und Sternenlichtern Träume in Weiß präsentierten. Die Kleider in ihrer Formenvielfalt von Mermaid über A-Linie bis Princess erhielten ebenso rauschenden Beifall wie die Ausstattungen der elegant und flott gekleideten Herren. Den Models war die Freude darüber, ihr Kleid präsentieren zu können, ins lächelnde Gesicht geschrieben. Im Publikum wurden die Smartphones für Fotos und Videos gezückt.

Stadt der Trauungen

In Weinheim ist eine Hochzeitsmesse bestens platziert. Vergangenes Jahr gaben sich in der Zweiburgenstadt 354 Paare das Jawort. Die Lokale, in denen in diesem Jahr die Gesellschaften auf die Frischvermählten anstoßen werden, sind bereits gebucht. Alleine auf der Wachenburg wird bei etwa 25 Hochzeiten gefeiert, wie am Messestand zu erfahren war. Dort wurde schon über Termine im kommenden Jahr gesprochen. Rund eineinhalb Jahre beträgt in der Regel die Planungszeit für eine Hochzeit. „Ich habe sogar schon Eheschließungen erlebt, die bis zu drei Jahre Vorlaufzeit hatten“, sagt Christian Schade, der bereits 976 Hochzeiten organisierte und zusammen mit seiner Frau seit zwei Jahren die Weinheimer Hochzeitsmesse veranstaltet. Dabei achten beide auf einen guten Aussteller-Mix. Mit jeweils neun Ständen waren Brautmode und Fotografen am stärksten vertreten, gefolgt von Eventtechnikern (acht), Juwelieren, Location-Anbietern und Sängern (je sechs).

Live-Gesang breitete sich an verschiedenen Stellen über das Messegeschehen. An den Ständen wurde auch angeregt über die Auswahl an Hochzeitstorten, die passende Dekoration, das schönste Hochzeitsfahrzeug, den Brautstrauß, das Make-up der Braut oder den Sektempfang gesprochen. Die Liste für eine perfekt organisierte Hochzeit kann lange werden. „Im Schnitt wird mit 20 000 Euro für das Fest gerechnet“, sagt Schade. Der Messeveranstalter aus Sandhausen sieht den Vintage-Stil im Trend. Die künstliche Blumenwand in gedeckter, romantischer Farbe, die schon im Außenbereich der Stadthalle am Sonntag Blicke auf sich zog, wird gerne als Hintergrund für unvergessliche Fotos mit den Hochzeitsgästen für den großen Tag gebucht. Drei Discjockeys versprechen an ihren Ständen einen musikalischen roten Faden für das Fest, drei Traurednerinnen und ihr männlicher Kollege, die richtigen Worte für das frischvermählte Paar zu finden. Fotos und Filme sollen die Erinnerung an die Hochzeit bewahren.

