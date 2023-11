Jazzbrunch in Muddy’s Club

Am Sonntag, 26. November, um 11.30 Uhr (Einlass 10.30) findet in Muddy’s Club die Swing-Time-Matinee mit der Weststadt-Jazzcombo statt. Jazzmusik zum Weißwurstbrunch ist eine fast vergessene Tradition, die jetzt in Muddy’s Club wieder aufgegriffen wird.

Seit bald 25 Jahren swingt die Weststadt-Jazzcombo durch das Rhein-Neckar-Delta. Gegründet wurde sie im Sommer 2000 – der Name bezieht sich auf die Lage des ersten Proberaums, einem Keller in der Heidelberger Weststadt. Im Zentrum ihrer Musik steht der Swing-Jazz, mit Ausflügen in andere Stilrichtungen, in denen den Neigungen der Bandmitglieder nachgegangen wird: zum Beispiel dem Blues-Feeling der Sängerin Susanne Kohn-Wagner oder dem Hang zum Fusion-Jazz des Saxofonisten Freddie Münster. Mit dabei sind außerdem Jo Berenbold (Piano), Daniel Wagner (Bass) und Ulf Dettmann (Schlagzeug).