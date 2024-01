7.30 Uhr

Der Saukopftunnel - die wichtigste Verbindung von Weinheim beziehungsweise von der Bergstraße aus in den Odenwald - ist dicht, bestätigt das Polizeipräsidium Mannheim auf Nachfrage unserer Redaktion. Die schlimmste Befürchtung der Pendler aus der Region ist wahr geworden.

7.22 Uhr

Die Birkenauer Talstraße in Weinheim ist nun auch dicht und die Abfahrt vom Tunnel aus Richtung Nieder-Liebersbach. Ein französischer LKW-Fahrer steckt fest, reckt aber den Daumen in die Höhe - er hat Verständnis. Andere nicht so sehr. Ein Mann kommt an einer kleinen Gruppe Demonstranten vorbei und murmelt: "Schwachmaten".

7.03 Uhr

Der Berufsverkehr nimmt zu und damit auch langsam das Verkehrschaos aus dem Weschnitztal Richtung Weinheim. OZ-Reporterin Stephanie Kuntermann ist seit 4.30 Uhr heute Morgen im Einsatz und inzwischen vor Mörlenbach "gestrandet". "Ich komme hier nicht weg. Es sind 0 Grad, ein paar Schneelflöckchen fallen und die meisten sitzen jetzt wegen der Kälte in ihren Fahrzeugen." Die Polizei schätzt, dass derzeit rund 30 Traktoren in Mörlenbach stehen.

Es taut sich. "Ein Fahrer versucht, nach Birkenau durchzukommen. Eine Frau ist kurz vor ,ihrem' Abzweig steckengeblieben und versucht es jetzt mit einem Schleichweg über Nieder-Liebersbach. Viele sind ratlos", sagt Kuntermann.

Foto: Stephanie Kuntermann Nichts geht mehr: OZ-Reporterin Stephanie Kuntermann steht aktuell im Stau in Mörlenbach.

6.45 Uhr

Aktuell sind keine Landwirte am Saukopftunnel, aber es ist wohl ein riesiger Tross aus dem Weschnitztal Richtung Saukopftunnel unterwegs. Die Gruppe will dann zu den anderen stoßen, die sich ein paar Kilometer oberhalb des Tunnels versammelt haben. Gemeinsam wollen sie den Saukopftunnel dann ein zweites Mal blockieren.

6.11 Uhr

Inzwischen sind auch die Landwirte aus Weinheim und von der badischen Bergstraße unterwegs. Sie treffen sich an der Kreuzung beim Autohaus Ebert Westtangente/Viernheimer Straße in Weinheim. Mehr als 40 Traktoren sind am Start. "Wie lange die Blockade aufrechterhalten wird, sagt keiner", sagt WN-Redaktionsleiter Carsten Propp, der für uns vor Ort ist.

Foto: Carsten Propp An der Kreuzung beim Autohaus Ebert in Weinheim protestierten am Montagmorgen rund 40 Landwirte mit ihren Traktoren.

So schildert Carsten Propp seine Eindrücke: "Die gelben Blinklichter der Traktoren erwecken den Eindruck, als wäre dort eine Großbaustelle. Auf der Anfahrt ertönte noch ein Hupkonzert. Seither stehen die Landwirte aus Weinheim, Hemsbach, Hirschberg, Schriesheim und anderen Nachbarkommunen in aller Ruhe beisammen, es gibt keine Sprechchöre, nur ganz vereinzelt hängen an den Traktoren Transparente. Die Polizei ist vor Ort. Sie kümmert sich darum, dass eine Rettungsgasse immer frei bleibt."

Die Stimmung ist friedlich. Im Gespräch mit WN/OZ sagen die Bauern, warum sie jetzt auf die Straße gehen: Seit Jahren werde die Landwirtschaft mit Bürokratie gegängelt. Immer neue Regeln würden die Arbeit erschweren. Die jüngsten Beschlüsse der Bundesregierung wären der Tropfen gewesen, der das Fass zum überlaufen gebracht habe. Es sei einfach frustrierend, dass die Menschen, die in Deutschland arbeiten und das Rad am Laufen halten, immer stärker belastet werden. Das betreffe nicht nur die Landwirtschaft, sondern fast alle Bereiche. Wie lange die Blockade heute Morgen aufrechterhalten wird, steht noch nicht fest.

6.02 Uhr

Die Polizei ist am Saukopftunnel auf der hessischen Seite eingetroffen. Die Blockade steht. Nichts geht mehr - aber nur vorläufig! Die Lage ist chaotisch. Zwischenzeitlich sammeln sich immer mehr Traktoren vor Mörlenbach. Auch in Fürth treffen zahlreiche Traktoren ein, die aus Richtung Krumbach kommen. Sie wollen nun gemeinsam in einem ganz großen Konvoi zum Saukopftunnel fahren und ihn noch einmal, diesmal aber richtig blockieren. Die Gruppe wächst und wächst, WN-Reporterin Astrid Wagner, die mitten im Konvoi steckt, schätzt, dass es weit über 40 sind. Die Richtung ist klar - es geht zum Saukopftunnel.

5.47 Uhr

Es geht los. Die ersten Traktoren rollen Richtung Tunneleingang und postieren sich auf der Fahrbahn. Ein Lastwagen darf aber noch passieren. Inzwischen rollt ein Konvoi aus dem Odenwald Richtung Saukopftunnel.

5.36 Uhr

Auf der hessischen Seite des Saukopftunnels bei Birkenau sind inzwischen vier Landwirte mit ihren Traktoren angekommen. Die Gruppe um Hans Georg Seltmann aus Mörlenbach wartet aber noch auf Verstärkung. Auf einem der Plakate, die sie an den Traktoren angebracht haben, steht: "Ist der Bauer ruiniert, wird das Essen klimaschädlich importiert."

5.22 Uhr

In den sozialen Netzwerken war davon die Rede, dass die Bauern auch den Saukopftunnel blockieren wollen. Auch die Polizei hat davon Wind bekommen und fährt vorsichtshalber mal von Weinheim aus Richtung Tunnel. Dort ist noch alles ruhig, der morgendliche Berufsverkehr rollt. Von Traktoren keine Spur.

4.36 Uhr