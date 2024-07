Bisher kein Chaos wegen B3-Baustelle in Weinheim

Zum morgendlichen Berufsverkehr war die B 3 am Montag zwischen der Stadthalle und dem 3-Glocken-Quartier in Weinheim noch frei. Doch im Laufe des Tages wurde die angekündigte Baustelle direkt vor der Woinemer Hausbrauerei eingerichtet. Damit ist die B 3 in diesem Abschnitt in südlicher Richtung für bis zu drei Wochen gesperrt. In dieser Zeit soll nach Angaben der Stadtverwaltung Weinheim ein defekter Kabelschacht instandgesetzt werden.