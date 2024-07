B3 in Weinheim zwischen Stadthalle und 3 Glocken-Center gesperrt

Aufgrund dringender Instandsetzungsarbeiten an einem defekten Kanalschacht wird die B3 zwischen der Stadthalle und dem 3 Glocken-Center in Weinheim in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Die Bauarbeiten beginnen am 15. Juli und werden je nach Schadensumfang voraussichtlich bis zu drei Wochen andauern. Während dieser Zeit wird der Verkehr in Richtung Norden an der Baustelle vorbeigeführt.