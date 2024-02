Dezember 2022

Der erste Verhandlungstag im sogenannten Maskenprozess findet statt. Eine in Weinheim niedergelassene Ärztin hatte zwischen Mai 2020 und Januar 2021 auf Zuruf mehr als 4000 Maskenatteste ausgestellt - ohne vorherige Untersuchung der Patienten.

Anfang Januar 2023

7. November 2023

Die Berufungsverhandlungen gegen die Ärztin am Landgericht Mannheim beginnen.

16. November 2023

23. November 2023

11. Dezember 2023

Aus Sicht des Gerichts könnte an dieser Stelle die Beweisaufnahme abgeschlossen werden. Doch die Verteidigung sieht das anders.

30. Dezember 2023

Beim Maskenprozess gegen die Weinheimer Ärztin zeichnet sich ein Ende der Beweisaufnahme ab. Am siebten Tag der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Mannheim stellte die Verteidigung allerdings noch einmal etliche Beweisanträge sowie erneut zwei Befangenheitsanträge gegen die Kammer.

19. Januar 2024

Auch nach dem achten Tag im Maskenprozess gegen die Weinheimer Ärztin ist noch kein Ende der Berufungsverhandlung in Sicht. Der Verhandlungstag war wieder durch Beweisanträge der Verteidigung und deren Ablehnung durch das Gericht bestimmt. Sämtliche Beweisanträge der Verteidigung wurden schon seit dem dritten Verhandlungstag abgelehnt. Darunter auch die beantragte Ladung von drei Sachverständigen. Nach Auffassung der Verteidigung hätten diese aufzeigen können, dass die laut Corona-Verordnung im Tatzeitraum zulässigen Alltagsmasken aus Stoff das Ansteckungsrisiko gar nicht reduzieren konnten, dass als PDF-Dateien per E-Mail verschickte Atteste keine Originalurkunden seien und jederzeit manipuliert werden könnten, oder dass der Wortlaut der Atteste linguistisch nur eine „Meinungsäußerung“ und eben kein Gesundheitszeugnis gewesen sei.

24. Januar 2024

08. Februar 2024

20. Februar 2024

Das Landgericht Mannheim verkündet sein Urteil: die Ärztin erwartet eine zweijährige Bewährungsstrafe. Zudem wurde sie zu einer Zahlung von 18 000 Euro an den Bezirksverein für soziale Rechtspflege in Mannheim verpflichtet. Auch das Geld, das die Ärztin mit dem Ausstellen der Atteste eingenommen hatte - rund 28 000 Euro - wird eingezogen. Damit fällt die Strafe im Vergleich zur Verurteilung in erster Instanz milder aus. Trotzdem ist eine Revision noch möglich und wahrscheinlich.