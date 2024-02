Maskenprozess gegen Weinheimer Ärztin kurz vor der Entscheidung

Dass beim Maskenprozess gegen eine Ärztin aus Weinheim das Zuschauerinteresse bei den Plädoyers der Verteidigung deutlich ansteigen würde, hatten Beobachter erwartet. Gut 80 Personen warteten am Donnerstag vor der Sicherheitskontrolle auf Einlass. Doch das Landgericht hatte die Fortsetzung der Berufungsverhandlung diesmal in Saal 2 angesetzt, der nur knapp 30 Zuschauerplätze bietet. Die Empörung war groß.

Schreiben der Angeklagten

Doch die Gerichtsverwaltung fand schließlich eine Lösung. Das Verfahren wurde in Saal 1 verlegt, der genug Platz für alle bot. Erst mit einstündiger Verspätung konnte der Vorsitzende Richter Dr. Christian Hirsch die Verhandlung eröffnen. Angesichts immer neuer Beweis- und Befangenheitsanträge der Verteidigung überraschte es nicht, dass er zunächst vorsorglich vier weitere Verhandlungstage festlegte. Ferner verlas er ein Schreiben der angeklagten Ärztin, der von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt wird, zwischen Mai 2020 und Januar 2021 mehr als 4300 Maskenatteste ohne vorherige Untersuchung der Patienten „auf Zuruf“ ausgestellt zu haben. Die Staatsanwaltschaft sieht darin den Tatbestand des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse als erfüllt an. In dem Schreiben betonte die 60-jährige Angeklagte, nach besten Wissen und Gewissen als verantwortungsvolle Ärztin gehandelt zu haben, um Schaden von ihren Patienten abzuwenden.