Maskenprozess: Verfahren gegen Bürohilfe der Weinheimer Ärztin wird eingestellt

Das Landgericht Mannheim hat in der Berufungsverhandlung gegen die Weinheimer Ärztin, die zwischen Mai 2020 und Januar 2021 mehr als 4000 Maskenatteste ohne Untersuchung oder nähere Kenntnis über mögliche Vorerkrankungen der Patienten ausgestellt haben soll, das Verfahren gegen ihre Bürohilfe eingestellt. Die Halbtagskraft war in der ersten Instanz vom Amtsgericht Weinheim noch wegen Beihilfe - quasi pauschal in allen angeklagten Fällen - zu 90 Tagessätzen à 30 Euro verurteilt worden.