Mathaisemarkt Schriesheim könnte schon starten

Christoph Oeldorf bringt es auf den Punkt: „Es ist ein Abend der Emotionen, der Vorfreude und der Wehmut“, bekennt der Schriesheimer Bürgermeister, für den der anstehende Mathaisemarkt selbst erst der zweite im Amt ist. Die 444. Folge des großen Volksfestes der Region könnte damit eigentlich schon losgehen und nicht erst am 1. März. Denn alles, was zum Feiern in Festzelt und Straußwirtschaften benötigt wird, das ist seit dem Wochenende bereits vorhanden: Im 500 Jahre alten Historischen Zehntkeller wurden am Freitagabend den Honoratioren der Stadt in traditionellem Zeremoniell die neuen Weinhoheiten sowie die Weine der Winzer vorgestellt.