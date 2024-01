Schleifbänder, gröbere und feinere, hängen überall an den Wänden der Werkstatt. Es ist warm: Die Hitze des Schmiedeofens strahlt aus dem Nebenzimmer herüber. Und es ist laut: Surrendes Kreischen beschallt den Raum – das Geräusch des Stahls, der auf die Rolle der Schleifmaschine trifft.

Vor der Schleifmaschine sitzt Markus Wagner auf seinem dreibeinigen Hocker und bearbeitet in Präzisionsarbeit die Klinge in seinen Händen. Seit bald hundert Jahren wird in dem Familienbetrieb der Messerschmiedewerkstätte Wagner dem Metall Form und Schliff verliehen.

Foto: Fritz Kopetzky

Im Mai wurde das Unternehmen stolze 90 Jahre alt. Die Tradition des Familienhandwerks geht jedoch noch weiter zurück: Lorenz Wagner, der Urgroßvater des heutigen Betriebsinhabers, hat sie 1894 am Katzenlauf als Huf- und Fahnenschmied begründet und an seine beiden Söhne Jakob und August (Markus Wagners Großvater) weitergegeben.

Prägung im Stadtbild

„In Weinheim gibt es noch so vieles von meinem Opa“, sagt Wagner. Er holt ein altes Bilderalbum hervor und stöbert darin. „Das habe ich schon seit Jahren nicht mehr in der Hand gehabt“, erklärt er und lächelt glücklich beim Blick in die Historie. „Hier“, entfährt es ihm und er zeigt auf ein Bild von dem schmiedeeisernen Tor am Zugang zum Kräutergarten am Café Fräulein Männl. „Das ist zum Beispiel von ihm.“

Foto: Fritz Kopetzky

Das Schmieden rückte bis vor kurzem etwas in den Hintergrund. Tragende Säule des Betriebs ist heute die Schleifkunst. Drei Viertel der Aufträge kommen aus der Industrie, etwa 25 Prozent der Gegenstände, denen ihre Schärfe (wieder-)verliehen wird, bringen Privatkunden, darunter viele Gastronomen. Rasenmäherklingen, Tafelmesser, Scheren: Es gibt kaum ein Schneidewerkzeug, das Wagner noch nicht in den Händen gehalten hat. Einmal sogar einen Degen: „Eines Tages stand ein Verbindungsstudent bei mir in der Werkstatt und wollte seine Mensurklinge geschliffen bekommen“, erinnert sich der Schmiedemeister. Eine etwas kompliziertere Angelegenheit: Denn die Schwerter müssen zwar glatt und scharf werden. Jedoch nicht überall, um die Gefahr einzudämmen, dass der Student sich bei den traditionellen Bewegungen selbst verletzt.

Verletzungen gehören für Markus Wagner dazu

Wenn sich Markus Wagner neben dem Schmieden und Schleifen mit einer Sache auskennt, dann sind es Verletzungen. „Das gehört bei dem Beruf dazu, dass man sich mal schneidet“, winkt er lässig ab. Manches sei unvermeidbar, aus anderem hat er gelernt. „Zum Beispiel, dass man nicht nach einem fallenden Messer greift. Das sollte man wirklich niemals machen.“

Lange war der Schmiedeofen bei Markus Wagner kalt

Der Schmiedeofen der Werkstatt war lange kalt geblieben. Doch seit zwei Jahren brennt es wieder, das Feuer. Zunächst nur als Hobby und weil Wagner wissen wollte, ob er’s noch draufhat. Und? Verhält es sich wie beim Fahrradfahren? „Wie beim Fahrradfahren“, bestätigt der Messerschmiedemeister. Nun gibt er das Familienhandwerk weiter. An alle anderen, die es lernen wollen. Zu diesem Zweck hat Wagner nun die ersten Workshops zum Messerschmieden angeboten. Die Resultate, also die Messer, sind nicht immer gleich – sie werden zu Unikaten. Der Anfang des Schmiedeprozesses ist hingegen immer derselbe. Alles beginnt mit einem Stück Stahl, erklärt der Meister. Dieses wird in den Schmiedeofen geschoben, sobald die Esse auf 1100 Grad erhitzt ist. „Dort bleibt es, bis das Material eine hellgelbe Farbe erreicht hat.“ Mit einer Schmiedezange wird der Stahl aus dem Ofen und auf den Amboss geholt. Dort bearbeiten die „Schmiedelehrlinge“ den Stahl und bringen die Klinge in die vorgezeichnete Form. Wenn das Material abgekühlt ist, geht es zur Schleifmaschine. An dieser wird die Oberfläche mit einer 80er-Körnung bearbeitet (perfekt für einen groben Vorschliff).

Bis der Stahl kirschrot ist

Anschließend heißt es: zurück in den Ofen! Diesmal jedoch nur bei einer Temperatur von 810 Grad und bis der Stahl kirschrot ist. Nach einem Ölbad wird das Messer nochmals geschmirgelt. Ein letztes Mal kommt der Stahl in die 200 Grad heiße Esse, um die Spannung aus dem Material zu holen. Nun steht der Feinschliff bevor: In gleichmäßiger Vor- und Rückwärts-Bewegung wird die Klinge am Gerät scharf gemacht. Dann muss sie die finale Prüfung bestehen: den Papiertest. Schneidet das Messer glatt und mühelos durch den Zettel, ist es einsatzbereit. „Es ist das erste und vorerst letzte Mal, dass es Papier berühren sollte“, erklärt Markus Wagner.

Der Messergriff fehlt noch!

Einen Zwischenschritt hat er jedoch noch vorenthalten: Der Griff fehlt noch. In diesen muss das Messer, natürlich bevor die Klinge scharf ist, eingeführt werden. An Material nimmt Wagner hier gerne Nussbaum oder Mooreiche. Die goldene Parierstange wird aus Messing gefertigt.

Auch in Zukunft will Wagner die Workshops anbieten. Doch nichts überstürzen: Sie sollen erst einmal nur ein- bis zweimal im Monat stattfinden. Mit ihnen gibt der Messerschmiedemeister die Familientradition weiter. Er ist vermutlich die letzte Generation der Wagners, die das geschichtsträchtige Unternehmen führt. Seine beiden Kinder haben sich für andere Karrierewege entschieden. Aber dennoch: „Vielleicht findet sich ja jemand, der den Betrieb eines Tages übernimmt“, ist Markus Wagner voller Hoffnung.