Der SV Unter-Flockenbach ist zum Glück nicht wieder Sofa-Meister

Danke an die Bornheimer, die so nett waren, dem SV Unter-Flockenbach vor einer Woche noch zwei späte Treffer zum 3:3 zu verpassen. Ansonsten wäre der SVU, der das weitaus bessere Torverhältnis hat, nämlich quasi wieder kampflos Meister in der Fußball-Verbandsliga geworden. Vor zwei Jahren hatte Germania Großkrotzenburg in einer ähnlichen Situation wie jetzt FFV Sportfreunde Frankfurt ebenfalls keine Lust mehr, in den südlichsten Zipfel Hessens zu fahren. Bier und Bratwurst waren aber schon bestellt und so feierte der SVU kurzerhand mit einem Spiel gegen seine Traditionsmannschaft die Aufstiegsparty.