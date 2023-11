Nach DBS-Schülerstreik: Vertrauenslehrer wird zwangsversetzt

Eine Welle der Entrüstung rollt am Dienstagmittag durch die Korridore der Dietrich-Bonhoeffer-Schule. Die Nachricht macht innerhalb kürzester Zeit die Runde: Jetzt wird Vertrauenslehrer Peter Plattmann tatsächlich zwangsversetzt. Erst vor einem Monat standen 80 Jugendliche mit Bannern und Plakaten vor dem Schulsekretariat und protestierten gegen das Vorhaben. Eltern drückten zwischenzeitlich ihren Unmut - auch in Briefen ans RP - aus. Oberbürgermeister Manuel Just setzte sich nach Angaben des Rathauses sogar im persönlichen Gespräch mit Regierungspräsidentin Sylvia Felder für Plattmann ein. "Die Entscheidung ließ sich aber leider nicht beeinflussen", so Stadtsprecher Roland Kern.

An anderes Gymnasium abgeordnet

Schulleiterin Demet Üstünel-Hartbauer wendet sich am Dienstagmorgen in einer E-Mail an die Eltern der betroffenen Klassen: "Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mich darüber informiert, dass Herr Plattmann ab kommendem Montag, 27. November 2023, bis zum 30. Juli 2026 an ein anderes Gymnasium in der Rhein-Neckar-Region abgeordnet wird." Was der Stein des Anstoßes gewesen war, dazu schweigen Schulleitung und Regierungspräsidium (RP).

Foto: Marco Schilling

Eine WN/OZ-Anfrage zu den Hintergründen und zum weiteren Vorgehen an der zuletzt aufgerüttelten Schule lehnt Üstünel-Hartbauer am Dienstag erneut ab. Wie in ihrer E-Mail an die Eltern verweist die 54-Jährige, die erst seit einem Jahr Schulleiterin ist, auf das Regierungspräsidium: "Die Entscheidung über eine Abordnung trifft das Regierungspräsidium; nicht die Schulleitungen." An der DBS ist es jedoch längst ein offenes Geheimnis, so bestätigen verschiedene Schüler- und Elternvertreter, dass Plattmann eine gesammelte Kritik an der Chefin aus dem Kollegium sowie von Eltern und Schülern vorbrachte.

"Intransparenz nicht mehr zu ertragen"

Die defizitäre Kommunikation mit der Schulspitze ist Hauptgegenstand der Beschwerden. Informationen kommen über den Flurfunk oder per E-Mail. Fragen werden nicht beantwortet. Gespräche kommen nicht zustande. So kritisierte die Schülervertretung SMV bereits in der Vergangenheit, dass so gut wie kein Austausch mit der Schulleiterin stattfinde. Auch nach dem Schülerprotest lehnte sie ein Gespräch mit der SMV nach Angaben der Schülervertreter ab. Ein Elternvertreter, der namentlich nicht genannt werden möchte: "Diese Intransparenz ist nicht zu ertragen. Schon lange nicht mehr."

Foto: Philipp Reimer Schulleiterin Demet Üstünel-Hartbauer ist seit einem Jahr Chefin der DBS.

Der Unmut, der sich innerhalb eines Jahres an der DBS aufstaute, geht über die Kommunikation und den Fall des geschassten Lehrers hinaus. Eine Entspannung ist derzeit nicht in Sicht. Schülervertreterin Lydia Weinreich könne nicht absehen, wie es "mit so einem Unwissen" weitergehen soll. "Ohne einen klaren Schnitt, ohne zu wissen, was passiert ist." Und auch der Elternsprecher meint: "Die Frage, die in der Gesamtelternvertretung bleibt, ist, wie es weitergehen soll mit dieser Personalie."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen