Zurzeit überschlagen sich die Nachrichten aus aller Welt – Erdbeben, Krieg und Terror. Viele unschuldige Menschen sterben, verlieren ihr Zuhause, sind auf der Flucht und traumatisiert. Hilfe ist dringend nötig für Länder, in denen THAT’s WHYnheim Partner vor Ort hat und garantieren kann, dass die Hilfe zu 100 Prozent bei den Bedürftigen ankommt, unterstützt der Verein mit seinen Möglichkeiten. „Dank einiger über die Jahre gewachsener Kontakte und dank des großen internationalen Netzwerkes der deutschen Hilfsorganisation GAiN (Global Aid-Network) ist dies auch schon in vielen Teilen der Erde möglich“, erklärt Tobias Henschke, Vorsitzender des Weinheimer Vereins.

Für Sofia in Israel kam das Grauen am 7. Oktober ganz plötzlich. Sie ist eine der Holocaustüberlebenden, die von der Hilfsorganisation GAiN unterstützt werden. Bild: Claudia Dewald/GAiN

Eine Geld-Sendung per PayPal ist ebenfalls möglich an info@thats-whynheim.de ; Verwendungszweck: Not-Katastrophenhilfe (oder das entsprechende Projektland angeben).

Alle Hilfsgüter können immer samstags zwischen 10 und 12 Uhr in der Turnhalle der ehemaligen Johann-Sebastian-Bach-Schule, Fichtestraße 18, in Weinheim abgegeben werden.

Für Menschen in Not wird aktuell Folgendes gesammelt:

Hilfe für Menschen in Not

Überwältigende Hilfsbereitschaft

Im vergangenen Jahr konnte THAT’s WHYnheim dank der großen Spendenbereitschaft der hiesigen Bevölkerung über 7000 Hygienepakete, über 4500 Lebensmittelpakete, über 2000 Bananenkartons voller Kleidung, Decken sowie unzählige Krücken, Gehhilfen und medizinisches Material von Weinheim aus in Not- und Katastrophengebiete, wie die Ukraine und Syrien, verschicken. Nun möchte der Verein aufgrund der aktuellen Entwicklungen auch Geflüchtete in Armenien und Holocaustüberlebende in Israel unterstützen.